Theodor Paleologu, primele declarații dupa ce a fost desemnat candidatul PMP la prezidențiale. Care va fi tema sa de campanie / VIDEO

Candidatul PMP la alegerile prezidenţiale va fi Theodor Paleologu, a decis, duminică, conducerea partidului, la propunerea lui Traian Băsescu. Paleologu a anunțat că principala sa temă de campanie va fi educația.

„Discuțiile au început cu mult înainte. Nu m-am repezit. Nu sunt un om mânat de ambiție, dar am considerat că este de datoria mea să fac acest lucru. (...) Îmi propun să fac din această campanie ceva cu totul nou, și anume un imens exercițiu pedagogic la scara națiunii întregi. Cu alte cuvinte, vor fi exerciții pro bono la scară națională și convingerea mea este că totul începe și se termină cu educația. De aceea, educația va fi una din marile mele teme de campanie. Eu consider că e destul de rușinos faptul că doi foști profesori nu sunt în stare să vorbească fără fițuici, și anume citesc prost texte proaste scrise de consilieri proști. De aceea, am considerat că este important să mă implic. Nu aveam această dorință inițial”, a spus Paleologu.