Theodor Paleologu: Sunt singurul care il poate infrange pe Iohannis. Despre Basescu: Ar fi nedemn sa dau o copita de magar unui leu ranit Interviu Video

Theodor Paleologu e convins ca este singurul candidat care il poate invinge pe Klaus Iohannis. Pe de alta parte, admite ca, daca USR PLUS l-ar fi desemmat pe Dacian Ciolos candidat, ar mai fi cumpanit daca sa intre sau nu in cursa. A intrat, sustinut de PMP, si explica, in interviul pentru Ziare.com, si cum ii va afecta campania verdictul in prima instanta dat lui Traian Basescu, in privinta colaborarii cu Securitatea.