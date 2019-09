Theodor Paleologu: USR la guvernare inseamna eșec garantat! Aș propune 'Fara proști in funcții publice'

Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a declarat sâmbătă că venirea USR la guvernare ar reprezenta un „eșec garantat” pentru că partidul e format din lideri cu poziții diametral opuse.

„În USR sunt oameni foarte simpatici. Dar nu au busolă ideologică. In USR sunt pozitii diametral opuse. Presada si Nasui spun lucruri diametral opuse, sunt ca apa si uleiul, sunt la antipozi. Asa ceva in situatie de guvernare inseamna esec garantat. E foarte bine sa zici 'Fara penali', de acord, am semnat si eu. Dar nu e de ajuns sa guvernezi o tari. Eu as fii si mai radical. As pune 'Fara prosti'. Daca pui unul care nu e penal dar e prost, in cateva luni ajunge penal, avem cazuri”, a zis Paleologu.