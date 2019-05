Theresa May a acceptat sa fie stabilit un calendar al retragerii ei de la conducerea conservatorilor britanici

Theresa May google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Theresa May a acceptat ca, dupa ce luna viitoare Camera Comunelor se va pronunta inca o data prin vot asupra acordului privind Brexitul, sa fie stabilit un calendar al retragerii ei de la conducerea conservatorilor britanici, a anuntat liderul grupului parlamentar al Partidului Conservator in Camera Comunelor, transmite agentia dpa. ''Premierul (Theresa May) este hotarata sa obtina retragerea din Uniunea Europeana si isi dedica eforturile asigurarii celei de-a doua lecturi a proiectului de lege privind acordul de retragere'' din UE, a declarat Graham Brady, presedintele Comitetului 1922, ce reuneste grupul parlamentar al conservatorilor din Camera Comunelor. ''Am convenit ...