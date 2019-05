Theresa May, apel catre opozitie! Vrea acceptarea unui acord referitor la BREXIT

Theresa May google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul conservator britanic Theresa May si-a reluat duminica apelul catre liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, de a accepta un acord in ce priveste retragerea tarii din blocul comunitar, subliniind ca "publicul este nemultumit" de esecul politicienilor de a pune in practica Brexitul, relateaza dpa. Aceasta nemultumire a fost principalul factor care a determinat pierderea de catre conservatori a peste 1300 de mandate la alegerile locale de joi si a aproape 100 de mandate de catre laburisti, a asigurat Theresa May intr-un articol publicat in tabloidul Mail on Sunday. Alegeri locale in Marea Britanie. Iata cum a influentat Brexit procesul electoral "Au trecut deja trei a ...