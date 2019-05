Theresa May face totul pentru a scapa de organizarea alegerilor Europarlamentare: Premierul britanic poarta discuții ascunse pentru scoaterea Regatului din UE

Premierul britanic Theresa May regretă că M.Britanie va trebui să organizeze alegeri europarlamentare și este hotărâtă să găsească o cale pentru a obține aprobarea Parlamentului de la Londra pentru acordul Brexit, a declarat marți un purtător de cuvânt al șefei Guvernului britanic, potrivit mediafax.

Întrebat despre speculații potrivit cărora Theresa May ar putea lua decizia să demisioneze, purtătorul de cuvânt a declarat că nu știe ca premierul să-și fi schimbat intenția de a renunța la funcție doar după ce prima parte a procesului Brexit a fost finalizată, relatează site-ul cotidianului The New York Times.

Citește și: Sorina Pintea, despre vaccinare! ‘Aşteptăm finalizarea acestor discuţii privind obligativitatea vaccinării şi aprobarea Legii vaccinării’

Guvernul de la Londra a decis participarea la alegerile pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, scrutinul urmând să fie organizat în Marea Britanie pe 23 mai.

Executivul britanic "a stabilit că nu există suficient timp pentru finalizarea procedurii de ratificare a Acordului Brexit până la acea dată", a declarat David Lidington, şeful Cancelariei premierului Theresa May.

Citește și: Șoc total! Un cunoscut om de afaceri a fost reținut, după ce și-ar fi omorât bunica

Lidington a precizat că Guvernul Theresa May a fixat obiectivul de a obţine aprobarea Acordului Brexit de către Camera Comunelor până pe 2 iulie.

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a purtat discuţii secrete privind posibilitatea organizării unui nou referendum pe tema apartenenţei ţării la Uniunea Europeană, în contextul impasului privind aprobarea Acordului Brexit, au afirmat luni surse politice de la Londra citate de cotidianul The Telegraph. Theresa May, liderul Partidului Conservator (centru-dreapta), pregăteşte "scenariile" pentru situaţia în care Guvernul nu va putea evita convocarea de către Parlament a unui nou referendum.

Citește și: Olguța Vasilescu intră la rupere! Cum a băgat bani în buzunarele românilor: Cele mai mari din ultimii 30 de ani

Consiliul European a decis amânarea ieşirii Marii Britanii din UE până pe 31 octombrie 2019. În cazul în care Marea Britanie nu decide ieşirea din UE până la alegerile europarlamentare programate în mai, va trebui să participe la scrutin. Liderii Uniunii Europene au semnalat că Marea Britanie va fi exclusă pe 1 iunie în cazul în care Camera Comunelor nu aprobă Acordul Brexit şi refuză participarea la scrutinul europarlamentar.

Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. În cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă imediat.