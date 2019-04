Theresa May, negocieri la Berlin si Paris pe tema Brexit

Merkel May Macron google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul britanic Theresa May va merge maine la Berlin si apoi la Paris, in incercarea de a-i convinge pe cancelarul federal german Angela Merkel si pe presedintele francez Emmanuel Macron, in ajunul unui summit al UE, sa amane din nou data Brexitului, prevazuta in prezent pentru 12 aprilie. The Guardian: Franta, Belgia si Spania sustin un Brexit fara acord in 12 aprilie "Exista motive intemeiate pentru a purta discutii, in conditiile in care Marea Britanie si cei 27 de membri ai Uniunii Europene (UE) se afla intr-o situatie dificila, arzatoare", a subliniat purtatorul de cuvant al Cancelariei federale germane, Steffen Seibert, anuntand etapa germana a vizitei. "Cei 27 trebuie ...