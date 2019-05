Theresa May pregateste o ''oferta noua si indrazneata'' parlamentarilor in legatura cu Brexitul

Thersa May google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Theresa May a anuntat ca se pregateste sa faca o "oferta indrazneata" parlamentarilor, intr-o ultima incercare de a-i convinge sa accepte acordul de iesire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza AFP. Intr-un editorial aparut in Sunday Times, Theresa May afirma ca intentioneaza sa prezinte alesilor britanici la inceputul lunii urmatoare noua sa propunere, careia i-a adus modificari in speranta obtinerii unui vot favorabil. Deputatii au respins de trei ori acordul negociat de May cu UE, a carui data a fost amanata de la 29 martie la 12 aprilie si apoi la 31 octombrie. Theresa May a acceptat sa fie stabilit un calendar al retragerii ei de la conducerea conservatorilor britanici ...