Theresa May, premierul Marii Britanii, a demisionat oficial

Viitorul Marii Britanii este la rascruce! Premierul Theresa May a demisionat oficial. Ramane, insa, in fruntea Guvernului britanic pana cand va fi ales un succesor. Theresa May si-a anuntat demisia acum doua saptamani, dupa ce Parlamentul i-a respins in mod repetat acordul pentru Brexit, negociat cu Uniunea Europeana. Vezi si: Donald Trump se declara increzator ca Irlanda va fi intr-o stare grozava dupa Brexit Plecarea ei a lansat lupta pentru putere in cadrul Partidului Conservator. Pana acum, 11 politicieni si-au anuntat intentia de a candida la sefia formatiunii. Printre favoriti se numara fostul ministru de Externe, Boris Johnson. El vrea ca Marea Britanie sa iasa din UE chia ...