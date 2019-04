Theresa May sub presiune - Un lider conservator ar urma sa ii ceara sa paraseasca functia pana in iunie

Un membru important din partidul Conservator al premierului Theresa May îi va comunica acesteia în următoarele zile să părăsească funcţia până în iunie sau, în caz contrar, se va confrunta cu o nouă încercare a parlamentarilor de a o înlătura, potrivit Sunday Times, transmite dpa potrivit Agerpres.

Graham Brady, preşedintele influentei Comisii 1922 (grupul parlamentar al partidului Conservator din Camera Comunelor), ar urma să îi comunice premierului Theresa May că 70% din parlamentarii conservatori doresc ca premierul să îşi dea demisia pentru modul în care a gestionat dosarul Brexit.Premierul Theresa May a supravieţuit unui vot de încredere în luna decembrie şi, conform regulilor de partid, nu pot fi contestată din nou timp de un an. Cu toate acestea, circulă zvonuri conform cărora conservatorii ar putea schimba regulile pentru a permite o nouă contestare a şefului executivului.În partidul premierului britanic continuă să existe nemulţumiri pe scară largă în legătură cu modul în care a fost gestionat Brexitul, iniţial programat pentru 29 martie, amânat într-o primă fază până pe 12 aprilie şi ultima oară până pe 31 octombrie, deoarece Theresa May nu a reuşit să obţină votul parlamentarilor britanici asupra acordului negociat cu Bruxelles-ul.Premierul britanic s-a oferit deja să demisioneze în cazul în care parlamentarii vor acorda sprijin acordului său