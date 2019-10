Thomas Cook a primit o oferta pentru operatiunile sale din Europa de Nord

Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, a primit o ofertă non-angajantă pentru operaţiunile sale din Europa de Nord, a anunţat vineri un purtător de cuvânt, transmite Reuters potrivit Agerpres

Operatorul britanic Thomas Cook a anunţat intrarea în faliment în data de 23 septembrie, după ce nu a putut strânge fondurile necesare pentru supravieţuire, în condiţiile în care datoriile depăşeau 1,7 miliarde de lire sterline."Oferta a fost plasată pentru toate operaţiunile din Europa de Nord, inclusiv Thomas Cook Northern Europe şi Nordic Airline", a declarat Fredrik Henriksson, director de comunicare al Thomas Cook Northern Europe/Ving.El a adăugat că unele companii s-au arătat interesate de afacerile Thomas Cook din Europa de Nord, dar nu a dat detalii suplimentare."Singurul lucru pe care îl pot spune în acest moment este că ne bazăm pe un proces de vânzare relativ rapid", a explicat purtătorul de cuvânt.Reprezentanţii fondului de private equity Triton, care făcuseră recent o ofertă pentru afacerile Thomas Cook din Europa de Nord, nu au vrut să spună dacă au făcut o ofertă sau sunt interesaţi să depună una.Thomas Cook realiza o cifră de afaceri de aproximativ 10 miliarde de lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an. De mai mulţi ani, însă, compania era afectată de o concurenţă acerbă între tour operatori şi un mediu economic incert în Marea Britanie, în contextul Brexitului şi al deprecierii lirei. Grupul Thomas Cook are datorii de 1,7 miliarde de lire sterline şi o finanţare suplimentară de 200 milioane lire sterline era decisivă pentru supravieţuirea unei companii cu 19 milioane de clienţi pe an în 16 ţări.