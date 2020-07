Thomas Sowell, economist american: Lectii din trecut

Cu 71 de ani in urma, in ianuarie 1948, un negru in varsta de 17 ani, aflat in situatie de abandon scolar, a fugit de acasa. Ultima clasa pe care o absolvise era clasa a 9-a. Acesta era lipsit de abilitati, avea foarte putina experienta si nu prea multa maturitate. Cu toate acestea, a fost capabil sa isi gaseasca mai multe locuri de munca cu ajutorul carora sa se intretina, cu mult mai multa usurinta decat ar putea-o face cineva aflat intr-o situatie similara astazi.