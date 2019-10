Thrillerul „Joker” si animatia „Calatoria fantastica a Maronei”, intre premierele weekendului in cinematografele romanesti

Joker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Thrillerul „Joker”, regizat de Todd Phillips, si animatia „Calatoria fantastica a Maronei”, de Anca Damian, se numara intre filmele care vor rula, incepand cu acest weekend, in cinematografele romanesti. „Joker”, cu Joaquin Phoenix si Robert De Niro in distributie, a fost premiat cu cel mai important trofeu la Festivalul de la Venetia de anul acesta - Leul de Aur. Lungmetrajul lui Todd Phillips este considerat unul dintre principalii competitori pentru nominalizarile la Oscar 2020. Interpretarea lui Joaquin Phoenix a fost unanim laudata de critici, insa filmul se afla in mijlocul unei controverse: violenta vazuta cu empatie. Lungmetrajul „Joker”, cu Joaquin Phoeni ...