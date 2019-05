Ti-o amintesti pe Dee Dee de la ”Insula Iubirii”? Si ea a ajuns de nerecunoscut dupa emisiune

diana insula iubirii main 740x491 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Multi o stiu despre ”rebela de la Minitel”, avand un caracter vulcanic, manifestat chiar si-n fata camerelor de luat vederi, in timpul emisiunii ”Insula Iubirii”. Dee Dee venise in Thailanda alaturi de iubitul ei, Robert, sa testeze fidelitatea in cuplu. Ei bine, de atunci au trecut trei ani, timp in care toti s-au intrebat ce s-a intamplat cu Diana Alprin, caci acesta este numele ei real, si partenerul ei. Mai ales ca pe Insula Tentatiei n-au avut timp pentru asa zisul test al fidelitatii, din moment ce Dee Dee se accidentase cu ATV-ul, iar cuplul a fost eliminat din emisiune. Nu mai arata precum in emisiunea ”Insula Iubirii” Astazi, culmea, cei ...