Ti se face pielea de gaina! Povestea de dragoste dintre o farmacista si un om de afaceri din Iasi te impresioneaza pana la lacrimi. Amandoi au crescut intr-un orfelinat

• Acesti doi tineri au crescut impreuna in centrul de plasament, ca mai apoi sa se casatoreasca si sa-si intemeieze propria lor familie • Au reusit tot ce in trecut era numai un vis • Au dat sansa unui copil din plasament sa aiba o viata mai buna, fara sa simta aceeasi suferinta pe care au simtit-o ei doi • Ei spun ca, atat timp cat sunt impreuna, nimic nu ii poate desparti Elena Tamas a simtit pe pielea ei ce inseamna abandonul, singuratatea si tristetea. A avut parte de iubire si protectie pana la varsta de doi ani, dar aceste sentimente au disparut mai repede decat s-ar fi asteptat. Fara pic de mila si resentimente, mama ei a abandonat-o in anul 1990 in centrul de plasament "Elena F ...