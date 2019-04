Tibor Selymes nu mai lucreaza la Poli Iasi

Tibor Selymes google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tibor Selymes (48 de ani) nu mai ocupa functia de director sportiv la Poli Iasi. Selymes a renuntat sa se mai lupte pentru functia de director sportiv al Politehnicii. Fostul international venise vara trecuta in Copou alaturi de Horia Sabo, cel care a preluat functia de director general. In iarna, aripa conducerii iesene reprezentata de presedintele Adrian Ambrosie i-a tras pe linie moarta pe Sabo si pe membrii echipei sale, notificandu-i apoi ca renunta la serviciile lor. O vreme, Selymes a fost in concediu medical, astfel ca ruperea intelegerii nu s-a putut pune in practica. Fostul component al „Generatiei de Aur” nu a mai asteptat rezultatul procesului in care Horia Sabo cere sa fi ...