Tichete tratament balnear 2019. Vezi daca si tu primesti

tratament balnear google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a stabilit in colaborare cu Guvernul numarul biletelor de tratament balnear ce vor fi alocate in anul 2019 prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Premierul Viorica Dancila, despre biletele de tratament acordate pensionarilor: ''Aproximativ 60.000 de bilete de tratament balnear'' Noi bilete de tratament balnear pentru batranii ieseni! Iata cand pot pleca in statiuni Guvernul a stabilit ca va aloca suma de 335.113.000 lei care este prevazuta prin Legea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 cu aceasta destinatie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de ...