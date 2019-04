TIFF 2019 - Concerte, filme si petreceri in Weekend la Castel

O proiecţie-maraton şi invitaţi speciali, concerte şi petreceri vor avea loc în zilele de 1 şi 2 iunie, în Weekend la Castel, la Bonţida, în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); „CoinCoin & The Extra-Humans”, de Bruno Dumont, va fi proiectat pe 1 iunie, de la ora 21:45, la CastelulBánffy din Bonţida. În „CoinCoin şi extratereştrii”, Quinquin, ajuns deja la vârsta adolescenţei, îşi spune acum CoinCoin şi îşi petrece timpul cu prietenul său din copilărie, care-l însoţeşte uneori la mitingurile Partidului Naţionalist. O nouă provocare îi pune în alertă pe comandantul Van der Weyden (Bernard Pruvost) şi pe ajutorul lui, Carpentier. O iminentă invazie extraterestră va deveni obiectul anchetelor comice din rândul comunităţii care se pregăteşte acum de sfârşitul lumii. După proiecţie, va avea loc Full Moon Party. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Filmul „Sutenul/ The Bra” va fi proiectat în prezenţa regizorului Veit Helmer şi a actriţei Maia Morgenstern, pe 2 iunie, de la ora 21:45, la Castelul Bánffy din Bonţida. Regizorul, scenaristul şi producătorul Veit Helmer este invitat special al ediţiei. Alături de cineastul german, se va afla actriţa Maia Morgenstern, parte din distribuţia noului său film. Filmat în sate din Azerbaijan, filmul îl are în centru pe mecanicul pornit în căutarea sufletului pereche, cucerit iremediabil de un sutien agăţat de locomotiva pe care o conduce. În povestea reimaginată a Cenuşăresei, prinţul ajuns aproape de vârsta pensionării (interpretat de Miki Manojlovic) străbate împrejurimile în lung şi-n lat pentru a o ...