TIFF 2020 - 80 de filme și peste 200 de proiecții in aer liber

Festivalul Internaţional de Film Transilvania îşi deschide porţile pe 31 iulie, la Cluj-Napoca. Anul acesta, biltele se vând exclusiv online, iar proiecţiile vor avea loc doar în aer liber. 80 de filme şi peste 200 de proiecţii sunt programate în cele 10 zile de festival.

Organizatorii au luat toate măsurile de siguranţă, astfel că anul acesta numărul de locuri la festival este limitat. Cei care vor să ajungă la filme trebuie să ştie că biletele se achiziţionează exclusiv online, iar proiecţiile vor avea loc în aer liber, după lăsarea întunericului.

Festivalul aduce şi anul acesta evenimente la Castelul Banffy de la Bonţida, dar și la Vlaha, în parcul de sculpturi din fân de dimensiuni monumentale.

„Avem 11 locaţii în aer liber care vor funcţiona doar seara, după lăsarea întunericului. În primul weekend o să îi invităm pe cei care mai prind bilet, că după statisticile de aseară sunt aproape sold out evenimetele de la Bonţida, sub umbrela „Weekend la Castel”, iar în al doilea weekend, o să îi invităm pe TIFF-ari la Vlaha, unde deja am pus în vânzare biletele pentru două seri de proiecţii de film şi concert”, spune Cristian Hordilă, managerul TIFF.

„Toate biletele, anul acesta se vând exclusiv online. Trebuie să păstrăm o distanţă de un metru jumătate, este obligatorie purtarea măştii şi există un triaj la intrare. Va fi un festival doar în aer liber, un festival nocturn”, explică Oana Giurgiu, director executiv TIFF.