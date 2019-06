TIFF Unlimited - filme si muzica sub clar de luna la Verde Stop Arena din Bucuresti

TIFF Unlimited - filme şi muzică sub clar de lună va avea loc de vineri până duminică, la Verde Stop Arena din Bucureşti, potrivit news.ro.

Timp de trei zile, de la ora 20.00, va fi prezentată o selecţie de filme din programul Festivalului de Film Transilvania 2019, producţii premiate la marile festivaluri internaţionale, filme nelansate sau care încă rulează în cinema, precedate de concerte The Mono Jacks (vineri), Dimitri’s Bats, Robin and The Backstabbers (sâmbătă) şi byron (duminică).

În programul evenimentului vor putea fi vizionate, între altele, „Generaţia Woodstock/ Woodstock: Three Days that Defined a Generation”, care a beneficiat de o proiecţie unică în cadrul festivalului şi care, momentan, este cel mai vizionat din cele 50 de titluri disponibile pe unlimited.tiff.ro, „Parking”, cel mai nou lungmetraj al lui Tudor Giurgiu, şi thrillerul politic „Jocuri de putere/ El reino” al spaniolului Rodrigo Sorogoyen.

Din competiţia festivalului, la TIFF Unlimited - filme şi muzică sub clar de lună vor rula „Un om fidel/ L'homme fidèle”, câştigător al Premiului Special al Juriului, ce îi are în distribuţie pe Louis Garrel, Laetitia Casta şi Lily-Rose Depp şi care va rula în cinematografe din 20 septembrie, şi „Fără sfârşit/ Sin fin”, o poveste de dragoste în cheie SF, realizată de Cesar şi José Esteban Alenda.

TIFF Unlimited - filme şi muzică sub clar de lună se va încheia duminică seară, cu proiecţia documentarului „Maradona” al britanicului Asif Kapadia, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes de anul acesta.

Biletele pentru evenimentul din weekend pot fi cumpărate de pe eventbook.ro.

TIFF Unlimited, platforma de streaming online a Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF), numără deja peste 1.400 de abonaţi şi are, pentru moment, un catalog de 50 de titluri, disponibile doar pe teritoriul României.