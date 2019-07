Tigari de contrabanda, ascunse in butelia GPL  a unui autoturism

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita a descoperit aproximativ 13.000 de tigarete, cu timbru de acciza R. Moldova, pe care un barbat incerca sa le introduca in tara, ascunse in butelia GPL montata pe autoturismul pe care il conducea. In ziua de 10 iulie a.c., in jurul orei 17.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, C.C., cu cetatenie romana si Republica Moldova, in varsta de 29 de ani, domiciliat pe raza judetului Dolj, conducand un autoturism marca BMW 520I, inmatriculat in R. Moldova. La controlul de frontiera, echipa comuna a descoperit ascunse, in butelia GPL montata pe autoturism,&n ...