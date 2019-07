Tigari de contrabanda ascunse in cutiile destinate acumulatorilor vagoanelor unui tren - FOTO

Tigari de contrabanda 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Iasi Feroviar, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit peste 3.500 pachete de tigarete, ascunse in cutiile destinate acumulatorilor vagoanelor unui tren, ce urma sa intre in Romania din Republica Moldova. In data de 22 iulie a.c., in jurul orei 21.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Iasi Feroviar, pe sensul de intrare in Romania, s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei de stat, calatorind ca electrician al trenului accelerat, care circula pe relatia Chisinau – Iasi - Bucuresti, L.V., cu cetatenie romana si Republica Moldova, in varsta de 38 de ani. La controlul de frontiera ...