Tigari de contrabanda ascunse in tubulatura de aerisire a unui vagon de tren - FOTO

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Iasi Feroviar, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit 19.800 de tigarete, ascunse in tubulatura de aerisire a vagonului unui tren international, ce urma sa intre in Romania din Republica Moldova. In data de 23.09.2019, in jurul orei 21.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Iasi Feroviar, pe sensul de intrare in Romania, s-au prezentat, pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei de stat, calatorind ca insotitor al vagonului nr. 1 din trenul accelerat 401, care circula pe relatia Chisinau – Iasi - Bucuresti, cetateanul roman B.S., in varsta de 38 de ani. In baza unor informatii detinute, politistii de frontiera au solicitat ...