Tigari de contrabanda, confiscate de politistii frontiera - FOTO

Tigari de contrabanda confiscate de politistii frontiera Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi au descoperit si confiscat 6.000 de tigarete, de diferite marci, in valoare de peste 3.500 de lei, asupra unui cetatean roman care le achizitionase pentru consum propriu. In data de 03 septembrie a.c., in jurul orei 08.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi, pe timpul unei misiuni specifice, au oprit in trafic, in municipiul Dorohoi, un autoturism marca Volkswagen Sharan, inmatriculat in Romania, condus de cetateanul roman F.M., in varsta de 51 de ani. In urma efectuarii unui control asupra autovehiculului, politistii de front ...