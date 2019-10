Tigari de contrabanda confiscate la frontiera

ISU Iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au descoperit, pe timpul unei misiuni specifice, 12.000 de tigarete de contrabanda. Conform prevederilor legale a fost luata masura retinerii in vederea confiscarii atat a tigaretelor descoperite cat si a autoturismului cu care erau transportate, bunuri in valoare totala de aproximativ 30.000 de lei. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, pe timpul unei misiuni specifice, au oprit in trafic, pe raza localitatii de frontiera Voinesti, un autoturism marca BMW X5, inmatriculat in Romania, condus de cetateanul roman L.C., in varsta de 4 ...