Tigari de contrabanda, confiscate la frontiera de est - FOTO

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Stanca au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni specifice desfasurate in zona de competenta, 5.420 de tigarete de contrabanda in valoare de peste 3.200 lei si un autoturism marca Audi. In data de 27 august a.c., in jurul orei 21.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Stanca, judetul Botosani, au observat cu ajutorul aparaturii de supraveghere, ca pe directia plajei de pe malul lacului de acumulare Stanca-Costesti stationa un autoturism. Avand suspiciuni cu privire la scopul prezentei in zona, imediat, politistii de frontiera s-au deplasat la fata locului, unde au observat doua persoane care transportau la ma ...