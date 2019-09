Tigari de contrabanda, confiscate la frontiera - FOTO

Tigari de contrabanda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipa comuna formata din politisti de frontiera si lucratori vamali, din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Albita, a descoperit la controlul de frontiera, ascunse intr-un autocar, cantitatea de 12.000 tigarete de provenienta duty-free. In ziua de 5 septembrie a.c, in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere al Frontierei Albita /I.T.P.F. Iasi s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de intrare in tara, cetateanul roman D.G., in varsta de 34 de ani, care conducea un autocar marca Setra. In baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amanuntit asupra mijlocului de transport, in urma caruia echipa comuna de control, formata din politis ...