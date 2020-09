Tihanovskaia anunta ca intocmeste o lista neagra cu membri ai regimului Lukasenko

Reprezentanta opozitiei belaruse in exil Svetlana Tihanovskaia a anuntat joi ca pregateste o lista cu membri ai fortelor de ordine si ai regimului Lukasenko care se fac vinovati de violente si arestari arbitrare, in vederea unor eventuale proceduri judiciare, in viitor, si ca o trimite Ucrainei, Turciei, Rusiei, statelor membre UE si Statelor Unite, relateaza AFP.