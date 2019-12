Timișoara. Amenințare cu bomba la o fabrica! 800 de oameni au fost evacuați

Apa este cruciala pentru ca o planeta sa poata avea viata. In cazul Terrei, a fost cea care a diferentiat-o de alte planete si a dus la aparitia vietii. Asa ca e de inteles ca apa sa fie cautata in intreg cosmosul. Iar recent oamenii de stiinta au cautat-o inclusiv pe exoplanete.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, joi seara, ca ii este greu sa raspunda la intrebarea daca are incredere in seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, intrucat in ultima perioada s-au intamplat lucruri care l-au "dezamagit un pic".

Litigiile in curs pentru perioada 2007 - 2019 ce vizeaza contractele semnate de CNAIR, CFR Infrastructura si Metrorex, acele revendicari, celebrele claim-uri, sunt in total de 2,2 miliarde de euro, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode.

Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei in acest an, dar vom solicita un ajutor de salvare de 47 milioane de euro si unul de restructurare de aproximativ 110 milioane de euro, pentru ca ne dorim sa salvam aceasta companie, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode.

Sesizarea depusa recent la CCR de catre Avocatul Poporului, Renate Weber, cu privire la modul in care sunt selectati procurorii din DNA ar putea arunca in aer sistemul judiciar in cazul in care ar fi admisa, desi este "o aberatie", spune fostul judecator si ministru al Justitiei Cristian Diaconescu.