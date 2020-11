Timișoara, la un pas de a intra in carantina totala

Coeficientul de infectare cu SARS-CoV-2 în Timișoara este de aproape 6 la mia de locuitori, astfel că, potrivit primarului Dominic Fritz, este foarte probabilă instituirea totală a carantinei. Dominic Fritz a anunțat, marți, într-o conferință de presă, că Timișoara este la o rată de aproape 6 la mia de locuitori infectare cu SARS-CoV-2 în ultimele […] The post Timișoara, la un pas de a intra în carantină totală appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.