Timișoara va fi condusa de Dominic Fritz, germanul care l-a invins la voturi pe Nicolae Robu

Dominic Fritz, candidatul USR la Primăria Timişoarei, a câştigat alegerile locale în faţa lui Nicolae Robu, cel care a deţinut funcţia de primar al Timişoarei timp de opt ani. Dominic Fritz s-a născut în Germania, iar la 16 ani a primit o bursă oferită de Parlamentul Germaniei prin care a plecat un an în SUA.