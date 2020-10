Timișoara: Validarea ca primar a germanului Dominic Fritz, blocata de contestații in instanța

Validarea primarului ales al Timişoarei, Dominic Fritz, susţinut de Alianţa USR PLUS, a fost atacată la Tribunalul Timiş de către trei persoane, astfel că învestitura sa în funcţia de edil, programată pentru marţi, va fi amânată, transmite Agerpres. Dosarul 25174/325/2020 a fost înregistrat la instanţa judeţeană de judecată joi, la Secţia I Civilă, având ca […] The post Timișoara: Validarea ca primar a germanului Dominic Fritz, blocată de contestații în instanță appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.