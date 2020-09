Timis: Barbatul care a ucis doi soti in parcul din orasul Faget si a atacat alti oameni a fost condamnat la 31 de ani si 4 luni de inchisoare

Ionel Boldea, barbatul care a ucis doi soti aflati in parcul din orasul Faget, apoi a atacat alti oameni, in incercarea de a fugi, a fost condamnat de Tribunalul Timis la 31 de ani si 4 luni de inchisoare cu executare. Decizia poate fi contestata cu apel in termen de 10 zile.