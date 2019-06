Timis: Barbatul care l-a impuscat mortal pe politistul Cristian Amariei, externat din spital si dus la penitenciar

Ionel Marcel Lepa, bărbatul care l-a împuşcat mortal pe poliţistul Cristian Amariei, a fost externat, joi, din Spitalul Municipal Timişoara şi introdus în penitenciar, unde are de ispăşit o condamnare mai veche, pentru tentativă la infracţiunea de tâlhărie, de la care se sustrăgea, au anunţat surse judiciare. Acesta a fost supus unei operaţii în care medicii i-au scos două gloanţe care l-au atins duminică, după ce l-a împuşcat pe poliţist. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş vor stabili când va fi audiat pentru uciderea poliţistului a cărui înmormântare are loc joi. Marcel Lepa a fost capturat de poliţişti, marţi dimineaţa, în localitatea Remetea Mare. AGERPRES / (AS - autor: Otilia Halunga, editor: Irina Poenaru, editor online: Adrian Dădârlat)