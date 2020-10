Timis: Descinderi ale politistilor intr-un caz de delapidare de zeci de milioane de euro, de la AEM

Poliţiştii de la Crimă Organizată au descins, marţi, sub coordonarea procurorului DIICOT, la mai multe adrese din Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de delapidare prin care a fost prejudiciată societatea AEM Timişoara, care produce contoare electrice. Potrivit unor surse judiciare, prejudiciul ar fi de zeci de milioane de euro, fiind vizată activitatea fabricii din perioada 2011 - 2017, când în evidenţele contabile erau trecute mai multe contoare finite decât în realitate. Mai multe persoane vor fi conduse la sediul DIICOT Timişoara pentru audieri, sub suspiciunea săvârşirii mai multor infracţiuni, între care constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi delapidare. Fabrica AEM a marcat, în 2020, 50 de ani de activitate. AGERPRES/(AS - autor: Otilia Halunga, editor: Irina Poenaru, editor online: Gabriela Badea)