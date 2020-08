Timis: Festivalul de opera si opereta al ONRT aduce nume noi la pupitrul dirijoral si in program

Festivalul de opera si opereta in aer liber, organizat de Opera Nationala Romana Timisoara (ONRT) in Gradina de Vara "Capitol" din Timisoara, in perioada 30 august - 10 septembrie, aduce o editie inedita, cu seara de muzica romaneasca, un nume nou la pupitrul dirijoral si un spectacol-biografie sustinut de Maia Morgenstern.