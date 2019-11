Timis: Procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de patronul firmei de deratizare

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de patronul firmei de deratizare din municipiul Timişoara sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi traficul de produse sau substanţe toxice în formă continuată (trei acte materiale), ambele în concurs real. Din cuprinsul ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale rezultă că inculpatul, în zilele de 15, 16 şi 18 noiembrie, între diferite programe orare, a efectuat activităţi de deratizare în trei imobile diferite de pe raza municipiului Timişoara, "scop în care a folosit fără drept insecticidul cu denumirea Delicia - GASTOXIN, sub formă de tablete, produs omologat în România de Ministerul Agriculturii ca produs de protecţia plantelor, ce conţine o substanţă foarte toxică (fosfură de aluminiu, concentraţie 56%), fără a avea autorizaţie de utilizare eliberată de către Autoritatea Naţională Fitosanitară, activităţi în urma cărora gazul toxic emanat de către insecticid în contactul cu aerul s-a răspândit la apartamentele locuite dintr-unul din imobilele respective, alăturate celor în care a fost folosite substanţa toxică, conducând apoi la decesul a trei victime (doi minori şi un adult)", a precizat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, Violeta Filip, citat într-un comunicat remis, miercuri, AGERPRES. Marţi, inculpatul a fost prezentat cu propunere de arestare preventivă judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Timişoara, care a admis cererea şi a dispus emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele său, pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările continuă în cauză, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept. AGERPRES / (AS - autor: Otilia Halunga, editor: Irina Poenaru, editor online: Anda Badea)