Timisoara se pregateste de scenariul rosu

Timisoara este al treilea mare oras din Romania care va intra in scenariul rosu, dupa ce marti, rata de infectare cu coronavirus era de 2,79 la mia de locuitori. Bucurestiul si Cluj-Napoca si-au inchis deja toate restaurantele, cafenelele si barurile, elevii nu mai merg la scoala, ci studiaza in regim online, iar masca a devenit obligatorie in toate spatiile publice.