Timmermans, despre criza din Marea Britanie: E un fel de Game of Thrones pe steroizi

Candidatii aflati in cursa pentru sefia Comisiei Europene si-au exprimat, miercuri seara, intr-o dezbatere televizata, gandurile referitoare la nationalismul si populismul in UE. Cu aceasta ocazie, prim-vicele CE Frans Timmermans (PES) a afirmat ca, din cauza populistilor, acum in Marea Britanie asistam la un "Game of Thrones pe steroizi".