Timpul nu iarta pe nimeni. A fost un adevarat sex-simbol al aniilor 70, un mare si talentat actor, dupa care suspinau toate femeile, dar iata cum arata la 83 de ani

Robert Redford

Robert Redford nu mai are nevoie de nicio prezentate, fiind unul dintre cei mai cunoscuti actori din lume si castigator a doua premii Oscar. A fost considerat unul dintre cei mai sexy barbati de la Hollywood, dar astazi la 83 de ani a devenit de nerecunoscut.

E un actor fascinant si un adevarat sex-simbol al aniilor `70 , pe care il stie toata lumea din celebrul film „Propunere indecenta’, unde a jucat rolul unui multi-milionar excentric, pe nume John Gage, care ii ofera personajului principal din film, Diana, interpretata de Demi Moore, fabuloasa suma de 1.000.000 de dolari ca sa petreaca o noapte de amor cu el.

Are o cariera de peste 50 de ani in cinematografie si a frant inimile multor femei celebre, fiind considerat un barbat fatal. Inalt, frumos, cu un corp atletic, cu o carisma puternica si o voce ravasitoare nu e de mirare ca Redford a fost poreclit baiatul de aur al Americii, predecesorul lui Brad Pitt. De altfel, in anul 1998, revista People’ l-a desemnat cel mai sexy barbat din lume.

A fost desemnat cel mai sexy barbat din lume

Considerat unul dintre cele mai mari talente ale filmului american, Robert Redford a creat cateva dintre cele mai romantice scene din cinematografia, printre care amintim „The Way We Were’, cu Barbra Streisand, „ Out of Africa’, alaturi de o Meryl Streep, in „Propunere indecenta’, alaturi de Demi Moore, sau in „Desculti in parc’, alaturi de Jane Fonda. Insa, nici la 83 de ani nu arata rau. Ce-i drept a devenit doar o umbra a barbatului sexy care era. Desi timpul si-a pus amprenta pe chipul lui, acesta uimeste cu fiecare aparitie a lui prin eleganta.

