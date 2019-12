Timpul pare ca sta in loc pentru frumoasa actrita Eugenia Serban. La 50 de ani, arata mai bine ca niciodata. Se simte si arata ca la 30 de ani, iar asta si datorita interventiilor estetice

Frumoasa actrita Eugenia Serban a implinit 50 de ani si arata mai bine ca niciodata! Pentru ca si-a dorit sa marcheze momentul intr-un mod special, actrita a ales sa sarbatoreasca alaturi de prieteni si familie intr-un cadru select. Eugenia Serban nu face eforturi prea mari pentru a-si ascunde varsta, iar la 50 de ani, actrita arata mai bine ca niciodata. La petrecerea pe care a organizat-o de ziua ei, actrita a stralucit intr-o rochie verde smarald, lunga si care i-a pus foarte bine silueta in evidenta.

“Pana acum am ezitat sa-mi serbez ziua de nastere. Nu mi s-a parut important. Acum insa am facut jumatate de secol asa ca mi s-a parut o varsta rotunda. Eu nu mi-am ascuns niciodata varsta ca alte vedete, nu stiu cum au trecut anii peste mine, am un baiat de 26 de ani, cea mai mare realizare a vietii mele.”, a declarat Eugenia Serban, conform click.ro.

