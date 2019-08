Tinere sechestrate intr-o camera de hotel din bistrita. Barbatii au fost retinuti

tanara sechestrata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei bucuresteni, banuiti de lipsire de libertate si proxenetism, au fost retinuti pentru 24 de ore la Bistrita si vor fi prezentati magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Minora de 14 ani, agresata sexual pe strada La data de 10 august a.c., in jurul orei 15.00, o femeie de 47 de ani, din Bucuresti a sesizat prin 112 faptul ca fiica ei, in varsta de 28 ani, este sechestrata intr-un hotel din Bistrita. In scurt timp, politistii de la Ordine Publica au gasit-o pe tanara de 28 de ani, impreuna cu alte 3 fete, intr-o camera de hotel, in municipiul Bistrita. Acestea au fost conduse la sediul Politiei, in vederea lamuririi situatiei de fapt. Politistii de la Serviciul de Investigatii Crimin ...