Tineri din Germania, sclavi in Maramures! DIICOT a destructurat o retea veche din anii 2000

perchezitii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe perchezitii au loc in Maramures, la un grup infractional banuit de trafic de persoane, din care fac parte si doi cetateni germani. Grupul este suspectat ca aducea copii din Germania pentru „reeducare”, dar ii folosea pentru munci epuizante. Copiii erau tinuti in sclavie, umiliti si batuti. Reteaua dateaza de la inceputul anilor 2000, dar abia acum autoritatile au luat masuri. Potrivit DIICOT, procurorii din Maramures si politistii fac 8 perchezitii in orasul Viseu de Sus si in comuna Leordina, judetul Maramures, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori si lipsire de libertate i ...