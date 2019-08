Tineri, retinuti pentru trafic de droguri. Ar fi vandut cannabis, ecstasy si cocaina pe litoral - VIDEO

droguri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi tineri din judetul Giurgiu au fost retinuti pentru trafic de droguri de risc si mare risc, ei fiind suspectati ca vindeau cannabis, ecstasy si cocaina unor tineri din judet, dar si pe litoral. Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Giurgiu, sub coordonarea DIICOT - BT Giurgiu, au documentat activitatea infractionala a doua persoane din judetul Giurgiu, cercetate pentru trafic de droguri de risc si mare risc, anunta Politia Romana. Marti, politistii au facut o perchezitie domiciliara in comuna Buturugeni, judetul Giurgiu, in urma careia au fost descoperite si ridicate 337de comprimate de ecstasy, 72 de grame canabis, 14 grame cocaina, 11.690 de lei si 220 de euro. De asemenea, au fo ...