Tinerii din Constanta care au castigat competitia Capitala Tineretului din Romania": A fost o lupta stransa si multa munca in spate" (galerie foto)

Grupul de lucru care a câștigat competiția “Capitala Tineretului din Romania 2020-202" a decis sa ne împărtășească azi detalii despre emoția trăită la Iași. Tot ei vor prezenta și ideile înscrise în proiectul #ComeToSEAus. La evenimentul care are loc în sala „Remus Opreanu”, participă și primarul municipiului Constanța,"O mare echipa a lucrat la acest proiect. Si a fost o luptă strânsă. Multumim autorităților publice locale pentru susținere și implicare. Multumim și Teatrului de stat Constanța, muzeelor care ne-au susținut, universităților din Constanța, profesorilor Adrian Manea și Daniel Citiriga, Asociației elevilor din Constanța. Acum urmează să pregătim un program bine stabilit pentru a pune în aplicare proiectul nostru", a declaratReamintim ca municipiul Constanța este noul oraș câștigător al titlului „Capitala Tineretului din România”, ediția 2020-2021. Bugetul alocat pentru proiecte ce urmează a fi implementate pe parcursul anului, depășește 2.640.000 de lei.Titlul a fost oferit de către Comisia pentru Guvernanța titlului alături de Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași – FONTIS și Primăria Municipiului Iași.Conceptul câștigător #ComeToSEAus, își propune să adune la aceeași masă tinerii constănțeni pentru a colabora și pentru a dezbate viitorul orașului în care trăiesc.În calitate de „Capitala Tineretului din România”, Constanța își dorește să valorifice potențialul orașului de a se dezvolta pe cât mai multe planuri. În plus, tinerii constănțeni aspiră să devină un vector al promovării tinerilor, inițiativelor acestora și totodată să le ofere posibilitatea de a se implica în procesele decizionale de la nivel local și de a avea o contribuție semnificativă la creionarea viitorului comunității locale.Premiul în valoare de 50.000 euro câștigat de „Constanța – Capitala Tineretului din România” este oferit de Banca Comercială Română, co-inițiator al programului și reprezintă un punct de pornire pentru finanțarea proiectelor propuse.Candidaturile celor două orașe finaliste au fost evaluate de un juriu independent, alcătuit din reprezentanți ai sectorului neguvernamental de tineret, mediului privat, organizațiilor de tineret ale partidelor politice parlamentare și ai unor instituții publice. Jurizarea s-a făcut urmărind coerența viziunii, claritatea obiectivelor și însemnătatea misiunii, dar și modalitățile de a corela proiectele propuse cu strategia pentru tineret și cu respectarea politicilor publice de tineret.#ComeToSEAus reprezintă îndemnul tinerilor constănțeni pentru comunitatea locală de a-și întoarce privirile către nevoile tinerilor dar și către potențialul lor de a schimba viitorul orașului. Pe de altă parte, conceptul propus reprezintă îndrumarea tinerilor de a îmbrățișa activismul civic și social și de a promova un model al implicării comunitare. Una dintre misiunile aflate pe lista noul oraș câștigător este de a aduce în același loc ONG-uri, structurile de învățământ preuniversitar și universitar, autoritățile locale și mediul privat, pentru a dezvolta sentimentul identității și al apartenenței, dar, mai ales, de a face din Constanța și din regiune modele de urmat privind reorientarea atenției generale către tineri."La Iași am fost copleșiți de emoții. În această perioadă am muncit, intens cu toții, am făcut repetiții. În ziua când am ajuns la Primăria Iași, emoțiile și-au spus cuvântul, însă am făcut tot ce am putut ca sa fie bine. Dar totul s-a terminat cu bine și am ieșit victorioși", ne-a spus"Am stat câteva zile la Iași, dar mi s-a părut o veșnicie. Am făcut o prezentare foarte bună și, iată, am ieșit victoriiși. A fost o experiență din care am învățat multe", a punctat Lorena.