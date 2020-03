Tinmar Energy doneaza in lupta impotriva pandemiei

Tinmar Energy, o firma cu capital 100%romanesc si cea mai mare companie din sectorul privat al furnizarii energiei electrice si a gazelor naturale, realizeaza o serie de donatii importante in contextul actual al pandemiei COVID19 catre mai multe Asociatii si catre Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino .

O mare parte din buget ,70.000 euro ,au fost directionati catre Insitutul Cantacuzino- in vederea achizitionarii unui echipament(extractor de enzime) care impreuna cu alte aparate medicale de tipul Real Time PCR ajuta la depistarea covid-19. Totodata, acestui aparat i s-au adaugat si o serie de kituri de extractie automata ARN viral.

Prin cel mai mare Teledon virtual din Romania-organizat de Antena Group si Fundatia Mereu Aproape- Tinmar Energy s-a alaturat demersului si a donat 30.000 euro in sprijinul celor afectati de covid-19.

Acest demers vine in urma altuia pe care compania l-a facut zilele trecute impreuna cu Asociatia InfoCons- Asociatia pentru Protectia Consumatorilor, unde suntem Parteneri in cadrul Campaniei Nationale de educare si informare a consumatorilor "Spala-te pe maini - Sanatate sta la o picatura distanta" - am donat atat resurse materiale cat si 1000 de teste rapide de depistare covid19.

Scopul campaniei este acela de a contribui la cresterea nivelului de constientizare si informare a consumatorilor si in special a celor tineri cu privire la riscurile la care se expun daca nu beneficieaza de o igiena corecta a mainilor.

In virtutea solidaritatii am ales sa sustinem si demersurile Crucii Rosii Romane prin campania "Romania salveaza Romania" in vederea limitarii pandemiei cu noul CORONAVIRUS- oferindu-le suport prin achizitionarea a altor 1000 de teste rapide pentru depistarea covid19.

“Donatiile sustinute de companie sunt un apel la solidaritate si responsabilitate civica in contextul realitatii cu care ne confruntam. Este important sa facem front comun pentru a ajuta autoritatile prin respectarea restrictiilor, cadrele medicale si spitalele, pe cei din prima linie, prin viteza cu care actionam si ne implicam uman si financiar pentru a trece cu bine aceasta perioada de criza. Cred ca este de datoria noastra sa contribuim si sa ajutam sistemul public de sanatate pentru a salva cat mai multe vieti.

Suntem convinsi ca aceasta incercare grea cu care ne confruntam global poate fi depasita printr-o atitudine pozitiva, pragmatica dar bazata si pe empatie fata de cei aflati in dificultate. Dumnezeu sa binecuvanteze Romania.” A declarat Augustin Oancea – fondator si CEO Tinmar Energy

Tinmar Energy, este singura companie cu capital privat românesc din sectorul energiei electrice care s-a extins într-un ritm accelerat și pe timp de criză, având în portofoliu companii de referință, dar și clienți rezidențiali.

De mai bine de trei ani, compania furnizează energie electrică și gaze naturale, alături de alte servicii integrate - și pe segmentul de piață destinat consumatorilor rezidențiali. Cu o experiență de peste 19 ani în energie, Tinmar este și producător de energie regenerabilă prin investiții susținute în parcurile fotovoltaice. În prezent compania deține 8 parcuri fotovoltaice, cu o capacitate de producție de 60 MWp în cele mai însorite zone ale României.