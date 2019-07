Tinuta indrazneata purtata de Vica Blochina la petrecerea de la nunta Adelinei Pestritu. S-a cam vazut tot!

Vica Blochina a fost sexy si rea la nunta Adelinei Pestritu! Fosta partenera a lui Victor Piturca a ales o rochie transparenta cu paiete, articol vestimentar care le-a dat temperatura barbatilor din sala evenimentului. Vica si Adelina sunt prietene de foarte multi ani, iar lituanianca nu a putut refuza prezenta la nunta amicei sale.

Vica Blochina, rochie transparenta la nunta prietenei sale

Vica Blochina a postat cateva fotografii pe contul ei de Instagram cu rochia pe care a purtat-o la petrecerea de la nunta Adelinei Pestritu. Fanii au putut remarca rochia transparenta a vedetei, la care a asortat, la brau, o centura o centura purpurie care avea niste aplicatii argintii. Coafura vedetei nu a fost una sofisticata, caci a preferat o banala prindere in spate a parului.

„Petrecerea de nunta a fost una pe cinste. Am cantat, am dansat, am facut un milion de poze cu toti cei care au avut placerea sa ne fie alaturi. Si cel mai important este ca am creat amintiri pretioase impreuna, care ne vor insoti pe parcursul intregii vieti. Iubirea ne-a unit si ne-a facut ceea ce suntem astazi. Un intreg”, a scris Adelina Pestritu pe blogul ei imediat dupa fiesta.

Adelina Pestritu, mireasa pentru a doua oara

„Nimic nu se compara cu sentimentul placut pe care il am de cand am reusit sa-mi intemeiez o familie atat de frumoasa. Am un sot pe care il iubesc si ma iubeste, care mi-a daruit un copil pe care il divinizam. Iar asta face ca totul in viata noastra sa fie usor si radiant. Ziua asta ne-a unit mai mult pentru ca de acum suntem si sub protectia lui Dumnezeu dupa ce am primit binecuvantarea si cununia religioasa cu toate cele sfinte…”, a mai scris emotionata vedeta.

Adelina Pestritu a devenit cunoscuta in urma cu mai bine de 10 ani datorita lui Liviu Varciu. Vedeta a fost incadrata de critici in randul starurilor de carton, caci a avut nevoie de aceasta rampa de lansare (”iubita lui X”) pentru a avea ceva de spus in televiziune. A fost casatorita cu Liviu de la L.A. timp de un an de zile, dupa care a divortat. A fost in centrul atentiei apoi datorita relatiei cu Speak. Si separarea dintre cei doi a fost una destul de mediatizata. L-a intalnit apoi pe Virgil, omul cu care are o fetita minunata.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.