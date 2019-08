Tinute elegante de vara – cand rochia nu este neaparat o optiune

thumbnail google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform unui tipar clasic al tinutelor potrivite pentru evenimente orice femeie trebuie sa poarte o rochie. Aceasta este adaptata ca design, croi, stil conform cu cerintele impuse de eveniment, dresscode-ul acesteia. O oarecare confuzie la ora actuala este creata despre ce ar fi potrivit de purtat in conditiile in care sunt atat de multe tipuri de rochii disponibile. Uneori insa, altceva in afara de rochii ar putea fi la fel de bine o tinuta potrivita. Daca observam tendintele de actualitate remarcam ca si salopetele sunt in trend, in continuare. Aceste tinute au devenit tot mai versatile si de la cele de stil casual au ajuns sa fie adaptate, reprezintative pentru stilul elegant. Prettymoda.ro pune la dispo ...