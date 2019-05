Tinute extravagante la Gala Met - FOTO / VIDEO

Lady Gaga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eveniment caritabil anual dedicat Costume Institute al Metropolitan Museum of Art din New York, Gala Met, a avut loc aseara, cand numeroase vedete, intre care Lady Gaga, Celine Dion, Kim Kardashian si Katy Perry, s-au prezentat pe covorul rosu in tinute extravagante. Tema galei de anul acesta a fost „Camp: Notes on Fashion”, dupa expozitia ingrijita de Andrew Bolton care va fi deschisa pe 9 mai. Un omagiu adus eseului scriitoarei si fotografei Susan Sontag. Serialele „General Hospital” si „The Young and the Restless”, marii castigatori la Daytime Emmy 2019 „O sensibilitate care se risipeste mai degraba in articiu, stilizare, teatralizare, ironie, veselie si ex ...