Știrista Andreea Stroe sare in apararea copiilor bolnavi de diabet: 'Copiii au nevoie de normalitate'

Andreea Stroe, cunoscuta știristă de la Antena 3 sare în apărarea copiilor bolnavi de diabet. Impresionată de dramele prin care micuții loviți de această boală trec, dar și de chinul părinților acestor nevinovați, Andreea Stroe cere, alături de Federația Asociațiilor Diabeticilor din România, implementarea proiectului de senzori si pompe pentru copii la nivel national.

„De ce nu functioneaza in parametri maximi implementarea proiectului de senzori si pompe pt copii la nivel national!?O intrebare la care inca nu exista un raspuns dar cu siguranta sute sau mii de copii sufera iar parintii traiesc adevarate drame. Am citit cu emotie si furie in acelasi timp apelul recent al unei mamici din Dolj care nu intelege de ce, daca exista o lege, copilul ei nu beneficiaza de prevederile ei. Cine este de vina? Este vorba de birocratie?! Sper din toata inima sa nu fie nepasare. Stiu ca atunci cand am adus in atentia opiniei publice problema copiilor cu diabet si dramele traite in familiile lor ca am gasit autoritati, medici, media si societate civila care au inteles problema si s-au implicat pentru rezolvarea ei. Cine are un copil cu diabet intelege perfect mesajul meu dar cred ca toti, ca societate, trebuie sa ne implicam sa schimbam in bine. Iar in mod particular functionarii institutiilor de resort sa faca toate demersurile de a implementa ceea ce guvernantii au decis. Am vorbit cu multi medici. Stiu ca se sustine acest proiect.

Stiu ca Societatea Romana de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice sprijina acest proiect. Am fost invitata la ei la congres si am simtit sustinerea! Stiu implicarea unor autoritati de la cel mai inalt nivel care au fost 'locomotiva' pentru acest proiect. Nu nominalizez aici pentru a nu se crede ca se politizeaza proiectul dar sunt decidenti politici carora intai de toate le-a pasat si s-au implicat. Totul a inceput cu lansarea campaniei DIABETUL NU ESTE O JOACA. Apelul meu catre cei care sunt in masura sa aplice proiectul este sa se implice real in rezolvarea situatiei. Avem o lege. Pasul acesta important s-a facut! Sa o aplicam! Eu impreuna cu Federatia Asociatiilor Diabeticilor Din Romania - FADR, cu toti cei care s-au implicat in aceasta problematica, cu toti pacientii si parintii acestora suntem aici si vom avea o VOCE COMUNA. STOP! Este timpul ca lucrurile sa mearga normal. Copiii au nevoie de normalitate!”, este mesajul jurnalistei Andreea Stroe, postat pe pagina de Facebook.